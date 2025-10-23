كوريا الشمالية تعلن إختبار نظام أسلحة جديد

أعلنت كوريا الشمالية الخميس أنها اختبرت نظام أسلحة جديد "متطور" يقوم على صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت بهدف تعزيز دفاعاتها في مواجهة أعدائها.



ورصد الجيش في سيول عملية الإطلاق الأربعاء وكانت الأولى من نوعها التي تقوم بها بيونغ يانغ منذ شهور.



وجاءت قبل أسبوع على من موعد وصول كبار قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة إقليمية.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن المسؤول العسكري الرفيع باك جونغ تشون قوله إن "نظام الأسلحة المتطور الجديد هو دليل واضح على التحديث الثابت لإمكانيات الدفاع الذاتي التقنية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".



وذكرت الوكالة بأن الاختبار يهدف إلى تحسين "استدامة وفعالية الردع الاستراتيجي في مواجهة أي أعداء محتملين".



ولم تذكر التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر عملية الإطلاق.



وأفاد الإعلام الرسمي بأن "مقذوفين تفوق سرعتهما سرعة الصوت" أطلقا جنوب العاصمة بيونغ يانغ وأصابا هدفًا في شمال شرق البلاد.



وأظهرت صور شاركتها وكالة الأنباء الرسمية صاروخًا يحلق في الجو، قبل أن يضرب هدفًا وينفجر.