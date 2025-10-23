مستعمرون إقتحموا المسجد الأقصى

اقتحم مستعمرون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



ونقلت "وفا" عن شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.



وكانت مجموعات استعمارية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس.