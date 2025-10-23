الأخبار
مستعمرون إقتحموا المسجد الأقصى
أخبار دولية
2025-10-23
0
min
مستعمرون إقتحموا المسجد الأقصى
اقتحم مستعمرون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت "وفا" عن شهود عيان بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.
وكانت مجموعات استعمارية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس.
أخبار دولية
إقتحموا
المسجد
الأقصى
التالي
ميتا تقرر إلغاء 600 وظيفة في قسم الذكاء الإصطناعي
الصين "تعارض" العقوبات الأميركية الجديدة على النفط الروسي
السابق
