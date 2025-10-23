الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل صحفيين اثنين أوكرانيين في هجوم طائرة مسيرة روسية

أخبار دولية
2025-10-23 | 10:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل صحفيين اثنين أوكرانيين في هجوم طائرة مسيرة روسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل صحفيين اثنين أوكرانيين في هجوم طائرة مسيرة روسية

قُتل صحفيان أوكرانيان في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، وصفه مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينتس بأنه جريمة حرب.

وذكر حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين أن الصحفيين القتيلين هما أولينا هوبانوفا ويوهين كارمازين من قناة "فريدوم" التلفزيونية الأوكرانية الممولة من الدولة. وأكدت القناة، التي تبث باللغة الروسية، مقتلهما مشيرة إلى أنهما كانا داخل سيارة بمحطة وقود وقت الهجوم.

وقال فيلاشكين إنهما أصيبا بطائرة مسيرة من طراز "لانسيت" التي تستخدم غالبا ضد الدبابات والمركبات المدرعة.

وأعلن مكتب الادعاء العام إصابة زميل آخر لهما وفتح تحقيق في جريمة حرب. 

ونشر المكتب صورا لسيارة حمراء مدمرة وسترتين واقيتين من الرصاص مكتوب عليهما "صحافة" في صندوق السيارة.

أخبار دولية

مقتل

صحفيين

أوكرانيا

LBCI التالي
روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تهدد إتفاق غزة
مكتب المدعي العام في باريس: تهديد نيكولا ساركوزي بالقتل داخل السجن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-22

مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم

LBCI
أخبار دولية
2025-10-21

أربعة قتلى في هجوم بطائرة مسيّرة روسية على بلدة في شمال أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
05:06

وسيلة إعلامية لـ"أ.ف.ب": مقتل صحافيَين أوكرانيَين بنيران مسيرة روسية في شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-05

مقتل شخصين في هجوم جوي روسي على منطقة لفيف الأوكرانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:16

البيت الأبيض: احتمال الاجتماع بين ترامب وبوتين لا يزال قائما

LBCI
أخبار دولية
13:55

الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بتنفيذ "إعدامات" في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي

LBCI
أخبار دولية
13:51

لقاء مرتقب بين ترامب ونظيره الصيني

LBCI
أخبار دولية
13:46

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة 19 من العقوبات على روسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح

LBCI
أخبار لبنان
08:22

مشروع وطن الإنسان: على لبنان أن يكون حاضرا على طاولة مفاوضات الشرق الأوسط الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سبل الخروج من دوّامة أزمة موظّفي القطاع العام

LBCI
خبر عاجل
08:33

ترامب لمجلة تايم الأميركية: ضم الضفة الغربية لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه وإسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا ضمت الضفة الغربية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سبل الخروج من دوّامة أزمة موظّفي القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إذا بقيت الدائرة ١٦... امتحان إنتخابي صعب في انتظار الماكينات الحزبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

إسرائيل تصعِّد من غزة إلى لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..

LBCI
أمن وقضاء
06:54

نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

LBCI
أخبار لبنان
14:41

سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
02:51

استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب

LBCI
خبر عاجل
05:54

غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع

LBCI
خبر عاجل
06:21

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان

LBCI
منوعات
05:28

بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More