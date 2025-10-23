استهداف جديد بالمسيّرات لمطار الخرطوم

استهدفت طائرات مسيّرة مجددا الخميس لليوم الثالث على التوالي العاصمة السودانية الخرطوم ومطارها الواقعين تحت سيطرة الجيش، بحسب ما أفاد شهود عيان، فيما دعت وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى "تحرك عالمي عاجل لوقف الحرب".



وقال شاهد مقيم في جنوب أم درمان على الجهة المقابلة للخرطوم من نهر النيل: "عند الرابعة صباحا سمعت صوت مسيّرتين تمرّان فوقنا وبعد فترة قصيرة سمعت صوت مضادات باتجاه سلاح المهندسين والسلاح الطبي".



وأعلن شاهد آخر في جنوب العاصمة أنّه رأى مسيّرات تتجه نحو المطار الذي يتعرض لضربات متتالية منذ ثلاثة أيام.



وقال: "بعد الرابعة كان صوت المسيرات عاليا، شاهدتها تتجه نحو المطار وسمعت أصوات انفجارات".