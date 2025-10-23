أدرعي: احباط محاولة تهريب اسلحة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية

#صورة في عملية رصد واعتقال سريعة: قوات جيش الدفاع تحتطاحبظت محاولة تهريب اسلحة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية
⭕️خلال عملية ليلية جرت امس اعتقلت قوات جيش الدفاع من لواء الجبال (810) بتعاون مع أفراد الوحدة 504 عددًا من المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب وسائل قتالية من الأراضي… pic.twitter.com/fvcgWCXB1H
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 23, 2025
#صورة في عملية رصد واعتقال سريعة: قوات جيش الدفاع تحتطاحبظت محاولة تهريب اسلحة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية
⭕️خلال عملية ليلية جرت امس اعتقلت قوات جيش الدفاع من لواء الجبال (810) بتعاون مع أفراد الوحدة 504 عددًا من المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب وسائل قتالية من الأراضي… pic.twitter.com/fvcgWCXB1H