الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أدرعي: احباط محاولة تهريب اسلحة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية

أخبار دولية
2025-10-23 | 11:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أدرعي: احباط محاولة تهريب اسلحة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أدرعي: احباط محاولة تهريب اسلحة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه في خلال عملية ليلية جرت امس، اعتقلت قوات الجيش الاسرائيلي من لواء الجبال (810) بالتعاون مع أفراد الوحدة 504، عددًا من المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة قمة جبل الشيخ في سوريا. 

وقال عبر موقع "إكس": "في اطار العملية، رصد الجيش الاسرائيلي تحركات مشبوهة ليقوم فور ذلك باعتقال المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب الأسلحة ليتم تحويلهم لمواصلة التحقيق. كما تمت مصادرة الأسلحة". 
 

أخبار لبنان

أخبار دولية

احباط

محاولة

تهريب

اسلحة

الشيخ

الأراضي

السورية

LBCI التالي
روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تهدد إتفاق غزة
مكتب المدعي العام في باريس: تهديد نيكولا ساركوزي بالقتل داخل السجن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-18

أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ

LBCI
خبر عاجل
2025-09-11

نواف سلام دان الجولة الاستفزازية التي قام بها أدرعي داخل الأراضي اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-15

وزير الداخلية: إحباط عملية تهريب 6 مليون و500 ألف حبة كبتاغون و700 كلغ من الحشيشة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-14

أدرعي: القضاء على 11 فردًا داخل مسار نفق تحت الارض في بيت حانون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:43

ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
16:01

وزير الخارجية الأميركي "واثق وإيجابي" حيال ثبات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:16

البيت الأبيض: احتمال الاجتماع بين ترامب وبوتين لا يزال قائما

LBCI
أخبار دولية
13:55

الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بتنفيذ "إعدامات" في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-08

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مسيرة ثانية أطلقت من اليمن

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-26

الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

وزيرة الخارجية البريطانية: أفعال بوتين المتهورة تخاطر باندلاع مواجهة مباشرة بين النيتو وروسيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-20

مطار بروكسل: نتوقع تأخير وإلغاء بعض الرحلات بسبب هجوم إلكتروني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:26

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سبل الخروج من دوّامة أزمة موظّفي القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إذا بقيت الدائرة ١٦... امتحان إنتخابي صعب في انتظار الماكينات الحزبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..

LBCI
أمن وقضاء
06:54

نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

LBCI
أخبار لبنان
02:51

استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب

LBCI
أمن وقضاء
13:53

أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:54

غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع

LBCI
منوعات
05:28

بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"

LBCI
خبر عاجل
06:21

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More