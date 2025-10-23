أدرعي: احباط محاولة تهريب اسلحة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه في خلال عملية ليلية جرت امس، اعتقلت قوات الجيش الاسرائيلي من لواء الجبال (810) بالتعاون مع أفراد الوحدة 504، عددًا من المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة قمة جبل الشيخ في سوريا.



وقال عبر موقع "إكس": "في اطار العملية، رصد الجيش الاسرائيلي تحركات مشبوهة ليقوم فور ذلك باعتقال المشتبه فيهم الذين حاولوا تهريب الأسلحة ليتم تحويلهم لمواصلة التحقيق. كما تمت مصادرة الأسلحة".