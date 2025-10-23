بوتين يدعو إلى "الحوار" بعد تأجيل ترامب اللقاء معه

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مواصلة الحوار بعد إعلان نظيره الأميركي دونالد ترامب تأجيل الاجتماع المقرر بينهما في بودابست.



ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن "الحوار أفضل دائما من المواجهة والخلافات، بل وأفضل من الحرب".



وهدد كذلك بِردّ "قوي جدا" في حال استهداف الأراضي الروسية بصواريخ "توماهوك" الأميركية التي تطالب أوكرانيا بالحصول عليها من واشنطن.

ورأى بوتين أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة الروسي جدية لكن لن يكون لها تأثير كبير على اقتصاد موسكو.



وقال: "هذه العقوبات جدية بالنسبة إلينا بالتأكيد، هذا واضح. وستكون لها بعض التداعيات، لكنها لن توثر بشكل كبير على صحتنا الاقتصادية". واعتبر أن العقوبات كانت "خطوة غير ودية... لا تعزز العلاقات الروسية الأميركية التي بدأت التعافي للتو".