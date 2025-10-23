لقاء في مصر بين حركتي فتح وحماس لبحث "ترتيبات ما بعد وقف الحرب" في غزة

يلتقي وفدان من حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مصر لبحث "ترتيبات ما بعد وقف الحرب" في قطاع غزة، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.



وأوردت القناة المقربة من الاستخبارات المصرية نقلا عن مصادر لم تسمّها: "وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية يلتقي الآن وفد حركة فتح برئاسة حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني"، مشيرة الى أنهما "يبحثان ما يتعلق بالمشهد الوطني عموما وترتيبات ما بعد وقف الحرب على قطاع غزة".