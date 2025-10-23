لقاء مرتقب بين ترامب ونظيره الصيني

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في إطار جولته الآسيوية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن ترامب سيتوجه إلى ماليزيا في وقت متأخر من مساء الجمعة، وسيزور أيضا كوريا الجنوبية، حيث سيلتقي بشي يوم الخميس المقبل.