الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بتنفيذ "إعدامات" في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي

اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الولايات المتحدة بتنفيذ "إعدامات" على خلفية الضربات التي تشنّها على قوارب في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي وتقول إنها تستهدف مهربي مخدرات.



وقال بيترو إن واشنطن تقوم من خلال هذه الضربات، بتنفيذ "إعدامات خارج نطاق القضاء... تنتهك القانون الدولي".