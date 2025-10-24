وزير الخارجية الأميركي "واثق وإيجابي" حيال ثبات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن ثقته حيال ثبات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وذلك خلال لقائه رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو في القدس.



وقال روبيو: "نشعر بثقة وإيجابية حيال التقدم المحقق. نحن نرى التحديات بوضوح كذلك".