زيلينسكي يشيد بـ"النتائج الجيدة" للقمة الأوروبية بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار قادة الاتحاد الأوروبي استكشاف خيارات لتأمين تمويل لأوكرانيا لعامين آخرين، بما في ذلك احتمال منح كييف قرضا ماليا كبيرا عبر استخدام الأصول الروسية المجمدة.



وكتب زيلينسكي على منصة اكس: "أكد الاتحاد الأوروبي أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر"، مشيرا الى أن قمة بروكسل أسفرت عن "نتائج جيدة".



وقال: "حصلنا على دعم سياسي في ما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة واستخدامها إلى أقصى حد للدفاع ضد العدوان الروسي. المفوضية الأوروبية ستعمل على وضع كل التفاصيل اللازمة".