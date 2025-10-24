الأخبار
زيلينسكي يشيد بـ"النتائج الجيدة" للقمة الأوروبية بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة
أخبار دولية
2025-10-24 | 01:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
زيلينسكي يشيد بـ"النتائج الجيدة" للقمة الأوروبية بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة
أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار قادة الاتحاد الأوروبي استكشاف خيارات لتأمين تمويل لأوكرانيا لعامين آخرين، بما في ذلك احتمال منح كييف قرضا ماليا كبيرا عبر استخدام الأصول الروسية المجمدة.
وكتب زيلينسكي على منصة اكس: "أكد الاتحاد الأوروبي أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر"، مشيرا الى أن قمة بروكسل أسفرت عن "نتائج جيدة".
وقال: "حصلنا على دعم سياسي في ما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة واستخدامها إلى أقصى حد للدفاع ضد العدوان الروسي. المفوضية الأوروبية ستعمل على وضع كل التفاصيل اللازمة".
أخبار دولية
زيلينسكي
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
الأصول الروسية
التالي
ترامب يعلن تأجيل إرسال قوات فدرالية إلى سان فرانسيسكو
بريطانيا: لاتخاذ مجموعة من الإجراءات ضد روسيا
السابق
0
أخبار دولية
2025-10-15
المفوضية الأوروبية ترى أن عائدات الأصول الروسية المجمدة يجب أن تستخدم في إعادة بناء اوكرانيا
أخبار دولية
2025-10-15
المفوضية الأوروبية ترى أن عائدات الأصول الروسية المجمدة يجب أن تستخدم في إعادة بناء اوكرانيا
0
آخر الأخبار
2025-10-15
المفوضية الأوروبية تعتبر أن عائدات الأصول الروسية المجمدة يجب أن تستخدم في إعادة بناء اوكرانيا
آخر الأخبار
2025-10-15
المفوضية الأوروبية تعتبر أن عائدات الأصول الروسية المجمدة يجب أن تستخدم في إعادة بناء اوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-09-24
زيلينسكي يشيد بـ"تحوّل كبير" في موقف ترامب حيال أوكرانيا
أخبار دولية
2025-09-24
زيلينسكي يشيد بـ"تحوّل كبير" في موقف ترامب حيال أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-09-03
ماكرون وزيلينسكي وقادة أوروبيون سيتحدثون الى ترامب بعد القمة بشأن أوكرانيا الخميس
أخبار دولية
2025-09-03
ماكرون وزيلينسكي وقادة أوروبيون سيتحدثون الى ترامب بعد القمة بشأن أوكرانيا الخميس
اخترنا لكم
0
أخبار دولية
03:03
واشنطن تشدد الضغط على فنزويلا بتحركات عسكرية في ترينيداد وتوباغو
أخبار دولية
03:03
واشنطن تشدد الضغط على فنزويلا بتحركات عسكرية في ترينيداد وتوباغو
0
أخبار دولية
02:13
وزير التجارة الصيني: بإمكان بكين وواشنطن إيجاد سبل لتسوية خلافاتهما التجارية
أخبار دولية
02:13
وزير التجارة الصيني: بإمكان بكين وواشنطن إيجاد سبل لتسوية خلافاتهما التجارية
0
أخبار دولية
01:59
مسؤول: إصابة 5 في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة موسكو
أخبار دولية
01:59
مسؤول: إصابة 5 في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة موسكو
0
أخبار دولية
01:57
كوريا الشمالية تبني نصبا تذكاريا لجنودها الذين قتلوا في حرب أوكرانيا
أخبار دولية
01:57
كوريا الشمالية تبني نصبا تذكاريا لجنودها الذين قتلوا في حرب أوكرانيا
0
خبر عاجل
02:45
التحكم المروري: أشغال على الطريق الممتد من المتحف باتجاه البربير تسببت بازدحام مروري في المحلة
خبر عاجل
02:45
التحكم المروري: أشغال على الطريق الممتد من المتحف باتجاه البربير تسببت بازدحام مروري في المحلة
0
أخبار لبنان
02:50
الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها
أخبار لبنان
02:50
الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها
0
أخبار دولية
01:51
سفينة حربية أميركية ستزور ترينيداد وتوباغو لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة قرب فنزويلا
أخبار دولية
01:51
سفينة حربية أميركية ستزور ترينيداد وتوباغو لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة قرب فنزويلا
0
حال الطقس
02:05
الحرارة تبدأ بالانخفاض السبت والطقس يتقلب بين الاحد والاثنين...
حال الطقس
02:05
الحرارة تبدأ بالانخفاض السبت والطقس يتقلب بين الاحد والاثنين...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
أخبار لبنان
02:25
باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة
0
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
أخبار دولية
16:43
ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
16:26
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط
1
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
3
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
13:53
أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
4
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
5
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
6
منوعات
05:28
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
منوعات
05:28
بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"
7
خبر عاجل
05:54
غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع
خبر عاجل
05:54
غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع
8
خبر عاجل
06:21
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان
خبر عاجل
06:21
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان
