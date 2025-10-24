الأخبار
ترامب يعلن تأجيل إرسال قوات فدرالية إلى سان فرانسيسكو
أخبار دولية
2025-10-24 | 01:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يعلن تأجيل إرسال قوات فدرالية إلى سان فرانسيسكو
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرجاء إرسال قوات فدرالية إلى سان فرانسيسكو، بعد أن أكد مرارا عزمه على إرسال قوات إلى المدينة التي يؤكد أنها تعاني ارتفاعا في منسوب الجريمة.
وذكر الرئيس أنه كان يستعد لإصدار أمر لإرسال قوات هذا الأسبوع، لكنه قرر التراجع بعد أن تحدث إلى "أصدقاء يعيشون في المنطقة" ورئيس البلدية دانيال لوري.
وقال عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشال إن رئيس البلدية الديموقراطي "طلب مني بلطف شديد أن أمنحه فرصة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه معالجة الوضع".
وأضاف ترامب: "قلت له إنني أعتقد أنه يرتكب خطأ لأننا نستطيع أن نفعل ذلك بشكل أسرع بكثير ونقضي على المجرمين الذين لا يسمح له القانون بالقضاء عليهم".وتابع: "لذلك، لن نتدخل في سان فرانسيسكو السبت. ترقبوا المزيد!".
أخبار دولية
ترامب
قوات فدرالية
سان فرانسيسكو
