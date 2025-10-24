الأخبار
اعتقال رجل يحمل سكينا قرب السفارة الأميركية في طوكيو

أخبار دولية
2025-10-24 | 04:09
0min
اعتقال رجل يحمل سكينا قرب السفارة الأميركية في طوكيو

أفادت قناة تي.بي.إس الإخبارية بالقبض على رجل يحمل سكينا بالقرب من السفارة الأميركية في طوكيو.

ونقل التقرير عن مصادر بالشرطة أن أحد أفراد قوات مكافحة الشغب أصيب لكن مدى خطورة إصابته غير معروف حتى الآن.

ولم تتضح حتى الآن دوافع الهجوم.

ويأتي الهجوم قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزمعة إلى طوكيو. وذكرت الحكومة اليابانية أن ترامب سيلتقي بالإمبراطور ناروهيتو ورئيسة الوزراء المنتخبة حديثا ساناي تاكايتشي خلال زيارته لليابان في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الأول.

وأفادت وكالة كيودو للأنباء في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأن شرطة العاصمة طوكيو دفعت بما يصل إلى 18 ألف فرد أمن إضافي لتعزيز الإجراءات الأمنية استعدادا للزيارة.

أخبار دولية

اعتقال

سكين

السفارة الأميركية

طوكيو

