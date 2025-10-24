أردوغان: على أميركا والدول الأخرى الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على الولايات المتحدة والدول الأخرى بذل المزيد من الجهود لدفع إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك عبر إمكانية استخدام العقوبات أو وقف مبيعات الأسلحة.



ووفقا لبيان رسمي بتصريحات أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودة من سلطنة عُمان، قال أردوغان إن حركة حماس تلتزم بالاتفاق.



وأضاف أن تركيا لا تزال مستعدة لدعم قوة العمل المزمع تشكيلها لغزة بأي طريقة لازمة.

ولفت اردوغان الى أنه أجرى محادثات بشأن عزم تركيا الحصول على طائرات يوروفايتر تايفون من قطر وسلطنة عمان في خلال جولة في منطقة الخليج، مضيفا أن المناقشات تسير بشكل جيد.