السلطات التركية: غرق 14 مهاجرا في بحر إيجه

قضى 14 مهاجرا في غرق قاربهم المطاطي في بحر إيجه قبالة سواحل بودروم في جنوب غرب تركيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.



وقالت السلطات في بيان: "أُنقذ شخصان (...) وانتشلت جثث 14 مهاجرا غير نظامي"، وذلك بعدما كانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن الحصيلة الأولية للقتلى بلغت سبعة.