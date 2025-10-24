محكمة تركية ترفض دعوى إبطال نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023

رفضت محكمة تركية دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج مؤتمر عام 2023 لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، والإطاحة بزعيمه أوزغور أوزال بسبب مخالفات، في خطوة ينظر إليها على أنها تخفف من حدة التوتر الناجم عن حملة قانونية مستمرة منذ عام على الحزب.