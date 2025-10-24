روبيو: قوة الأمن الدولية بغزة ستشمل دولا "تشعر إسرائيل بارتياح لها"

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن القوة الأمنية الدولية التي ستنشر في غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تتكون من دول "تشعر إسرائيل بارتياح لها".



وقال روبيو في خلال زيارته لاسرائيل، أن مستقبل الحكم في غزة لا يزال بحاجة إلى نقاش تجريه إسرائيل والدول الشريكة، وقد لا يشمل حركة حماس.



وذكر أنه لم يتحدد بعد أي دور محتمل للسلطة الفلسطينية.