مقتل أربعة وإصابة 12 بانفجار في محطة قطار في أوكرانيا

قتل أربعة أشخاص وأصيب 12 آخرون بانفجار شحنة ناسفة كان يحملها شاب يبلغ 23 عامًا في محطة قطار في شمال أوكرانيا أثناء التدقيق في وثائق الركاب، وفق ما أفادت الشرطة.وأعلنت الشرطة في بيان أن حرس الحدود كانوا يدقّقون في وثائق راكبي قطار عندما أخرج أحدهما شحنة ناسفة على الرصيف في المحطة، قبل أن تنفجر، ما أسفر عن مقتله وثلاث نساء. وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الشحنة المتفجرة كانت قنبلة يدوية.