الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة تقرّر "تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية من المستقلين"

أعلنت فصائل فلسطينية مجتمعة في القاهرة أنها قرّرت تسليم قطاع غزة الى لجنة من الفلسطينيين المستقلين التكنوقراط، وفق ما جاء في بيان صدر عنها.



وقررت الفصائل، وبينها حماس، تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية موقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين التكنوقراط، وتتولّى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية.



كما اعلنت موافقتها على إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.



وأكدت الفصائل وبينها أيضًا حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار".



كما دعت الفصائل الفلسطينية إلى عقد اجتماع عاجل لكل القوى الفلسطينية من أجل تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي لا تضمّ حركة حماس.



وجاء في البيان أن هدف الاجتماع "الاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث تضمّ مكونات شعبنا الفلسطيني وقواه الحية كافة".