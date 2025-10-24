الرئيس الكولومبي ردا على العقوبات الأميركية: "لن أتراجع"

سارع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الجمعة إلى الرد بنبرة لا تخلو من التحدي على إدراجه مع عائلته على لائحة العقوبات الأميركية، في فصل جديد من تصدع العلاقات بين البلدين الحليفين.



وكتب بيترو على مواقع التواصل الاجتماعي "لن أتراجع خطوة واحدة ولن أركع أبدا"، مستعيرا شعارات كان يستخدمها ثوار أميركا اللاتينية.

