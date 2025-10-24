الأخبار
الرئيس الكولومبي ردا على العقوبات الأميركية: "لن أتراجع"
أخبار دولية
2025-10-24 | 15:27
مشاهدات عالية
الرئيس الكولومبي ردا على العقوبات الأميركية: "لن أتراجع"
سارع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الجمعة إلى الرد بنبرة لا تخلو من التحدي على إدراجه مع عائلته على لائحة العقوبات الأميركية، في فصل جديد من تصدع العلاقات بين البلدين الحليفين.
وكتب بيترو على مواقع التواصل الاجتماعي "لن أتراجع خطوة واحدة ولن أركع أبدا"، مستعيرا شعارات كان يستخدمها ثوار أميركا اللاتينية.
أخبار دولية
الكولومبي
العقوبات
الأميركية:
"لن
أتراجع"
0
أخبار دولية
15:25
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي
أخبار دولية
15:25
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي
0
أخبار دولية
2025-10-23
الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بتنفيذ "إعدامات" في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي
أخبار دولية
2025-10-23
الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بتنفيذ "إعدامات" في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي
0
أخبار دولية
2025-10-19
الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بانتهاك المجال البحري لبلاده وقتل صياد
أخبار دولية
2025-10-19
الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بانتهاك المجال البحري لبلاده وقتل صياد
0
أخبار دولية
2025-09-24
الرئيس الكولومبي يدعو لملاحقة ترامب جنائيا لاستهدافه قوارب بالبحر الكاريبي
أخبار دولية
2025-09-24
الرئيس الكولومبي يدعو لملاحقة ترامب جنائيا لاستهدافه قوارب بالبحر الكاريبي
0
أخبار دولية
15:25
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي
أخبار دولية
15:25
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الرئيس الكولومبي
0
أخبار دولية
14:44
اعتقال سبعة موظفين يمنيين في الأمم المتحدة في صنعاء
أخبار دولية
14:44
اعتقال سبعة موظفين يمنيين في الأمم المتحدة في صنعاء
0
أخبار دولية
14:42
أول محاكمة في فرنسا مرتبطة بالإبادة الجماعية للإيزيديين في سوريا
أخبار دولية
14:42
أول محاكمة في فرنسا مرتبطة بالإبادة الجماعية للإيزيديين في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
0
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
0
أخبار لبنان
2025-10-15
أعمال حفر في محيط مغارة الفقمة - عمشيت من جديد... وشكوى الى وزارة البيئة
أخبار لبنان
2025-10-15
أعمال حفر في محيط مغارة الفقمة - عمشيت من جديد... وشكوى الى وزارة البيئة
0
رياضة
2025-10-21
انضمام المكسيك وكوستاريكا وجامايكا الى الولايات المتحدة لاستضافة مونديال السيدات 2031
رياضة
2025-10-21
انضمام المكسيك وكوستاريكا وجامايكا الى الولايات المتحدة لاستضافة مونديال السيدات 2031
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
بالفيديو
0
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في قرى الشريط الحدودي طلاب على مقاعد الدراسة رغم الدمار والخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في قرى الشريط الحدودي طلاب على مقاعد الدراسة رغم الدمار والخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
3
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
4
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
5
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
6
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
7
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
8
أمن وقضاء
02:55
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
أمن وقضاء
02:55
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
