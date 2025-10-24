الأخبار
الرئيس الكولومبي ردا على العقوبات الأميركية: "لن أتراجع"

أخبار دولية
2025-10-24 | 15:27
مشاهدات عالية
LBCI
الرئيس الكولومبي ردا على العقوبات الأميركية: &quot;لن أتراجع&quot;
0min
الرئيس الكولومبي ردا على العقوبات الأميركية: "لن أتراجع"

سارع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الجمعة إلى الرد بنبرة لا تخلو من التحدي على إدراجه مع عائلته على لائحة العقوبات الأميركية، في فصل جديد من تصدع العلاقات بين البلدين الحليفين.
     
وكتب بيترو على مواقع التواصل الاجتماعي "لن أتراجع خطوة واحدة ولن أركع أبدا"، مستعيرا شعارات كان يستخدمها ثوار أميركا اللاتينية.
     

أخبار دولية

الكولومبي

العقوبات

الأميركية:

"لن

أتراجع"

