بدء محادثات تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة في ماليزيا

بدأت الصين والولايات المتحدة أحدث جولاتهما من المحادثات التجارية في ماليزيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية، في مسعى من أكبر اقتصادين في العالم لتجنب المزيد من التصعيد في الحرب التجارية بينهما.



وأفادت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء fأن "الوفدين الصيني والأميركي اجتمعا صباح السبت لإجراء محادثات بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية".