ترامب ينوي لقاء نظيره البرازيلي خلال جولته في آسيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتوقع لقاء نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال قمة آسيان في ماليزيا خلال عطلة نهاية الأسبوع فيما يسعى الرجلان إلى تصحيح علاقتهما.



وقال ترامب لصحافيين في الطائرة الرئاسية الأميركي: "أظن أننا سنلتقي، نعم".



وردا عل سؤال لمعرفة إن كان مستعدا لخفض الرسوم الجمركية التي فرضها على البرازيل، قال ترامب: "في ظل الظروف المناسبة".