ضربات روسية جديدة تستهدف كييف... وسقوط جرحى
أخبار دولية
2025-10-25 | 00:53
مشاهدات عالية
ضربات روسية جديدة تستهدف كييف... وسقوط جرحى
أصيب ثمانية أشخاص في هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة شنته روسيا على العاصمة الأوكرانية، وفق ما أفادت سلطات كييف، ما أدى أيضا إلى إلحاق أضرار بأبنية ومنازل في أحياء عدة.
وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تليغرام: "انفجارات في العاصمة. المدينة تتعرض لهجوم بالستي".
وأعلن في منشور منفصل، أن "هناك حاليا ثمانية جرحى في العاصمة"، مشيرا إلى أن ثلاثة منهم نقلوا إلى المستشفى.
وأشار الى أن "حرائق كبيرة" اندلعت في مبان غير سكنية في حيي ديسنيانسكي ودارنيتسكي.
وأكد تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، وقوع أضرار في حي دنيبروفسكي أيضا وسقوط عدد غير محدد من الجرحى.
