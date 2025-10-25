المبعوث الروسي كيريل دميترييف: اجتماع بوتين وترامب سيتم في وقت لاحق على الأرجح

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، أن اجتماعا سيعقد بين بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب لكن "ربما في وقت لاحق".



وذكر أنه يعتقد أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.



وقال في مقابلة مع برنامج "ذا ليد ويز جيك تابر" على قناة سي.إن.إن: "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الواقع قريبون جدا من حل دبلوماسي. إنها خطوة كبيرة من الرئيس الأوكراني أن يعترف بالفعل أن الأمر يتعلق بخطوط القتال".



وأضاف: "كما تعلمون، كان موقفه السابق هو أن روسيا يجب أن تغادر تماما، لذا في الواقع، أعتقد أننا قريبون بشكل معقول من حل دبلوماسي يمكن التوصل إليه".