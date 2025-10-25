الأخبار
حاكم بيلغورود الروسية: أوكرانيا قصفت سدا وأحدثت به أضرارا

أخبار دولية
2025-10-25 | 07:28
حاكم بيلغورود الروسية: أوكرانيا قصفت سدا وأحدثت به أضرارا
حاكم بيلغورود الروسية: أوكرانيا قصفت سدا وأحدثت به أضرارا

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، أن أوكرانيا قصفت سدا على خزان محلي، مما تسبب بوقوع أضرار.

وذكر في بيان على تطبيق تيليغرام، أن تكرار الضربات على السد قد يؤدي إلى حدوث فيضانات، ونصح سكان أجزاء من تجمعين سكنيين حدودييين، هما شيبيكينو وبيزليودوفكا، بمغادرة منازلهم إلى أماكن إقامة موقتة.

وتقع بيلغورود على حدود منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وتتعرض لهجمات من قوات كييف منذ اندلاع الصراع الشامل بين الجارتين في 2022.

أخبار دولية

بيلغورود الروسية

أوكرانيا

قصف

سد

