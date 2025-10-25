الأخبار
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
مسؤول بالخزانة الأميركية: المحادثات التجارية مع الصين "بناءة"
أخبار دولية
2025-10-25 | 07:24
مسؤول بالخزانة الأميركية: المحادثات التجارية مع الصين "بناءة"
كشف مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في كوالالمبور اليوم، كانت "بناءة" في يومها الأول ومن المتوقع استئنافها صباح الغد.
وقال متحدث باسم الخزانة: "اختتمت محادثات اليوم. كانت بناءة للغاية، ونتوقع أن تُستأنف في الصباح".
أخبار دولية
المحادثات التجارية
الولايات المتحدة
الصين
التالي
حاكم بيلغورود الروسية: أوكرانيا قصفت سدا وأحدثت به أضرارا
جورجيا تعتقل 3 صينيين حاولوا شراء اليورانيوم بطريقة غير مشروعة
السابق
0
أخبار دولية
00:01
بدء محادثات تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة في ماليزيا
أخبار دولية
00:01
بدء محادثات تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة في ماليزيا
0
أخبار دولية
2025-09-14
بدء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدريد
أخبار دولية
2025-09-14
بدء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة في مدريد
0
أخبار دولية
2025-09-15
المحادثات التجارية الأميركية-الصينية تتواصل في مدريد لليوم الثاني
أخبار دولية
2025-09-15
المحادثات التجارية الأميركية-الصينية تتواصل في مدريد لليوم الثاني
0
آخر الأخبار
2025-10-23
ترامب: إلغاء كل المفاوضات التجارية مع كندا بناء على سلوكهم
آخر الأخبار
2025-10-23
ترامب: إلغاء كل المفاوضات التجارية مع كندا بناء على سلوكهم
0
أخبار دولية
10:34
ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية خلال توقّف فنّي في طريقه إلى آسيا
أخبار دولية
10:34
ترامب يلتقي أمير قطر على متن الطائرة الرئاسية خلال توقّف فنّي في طريقه إلى آسيا
0
أخبار دولية
08:49
الصين: زلزال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة متاخمة لكوريا الشمالية
أخبار دولية
08:49
الصين: زلزال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة متاخمة لكوريا الشمالية
0
آخر الأخبار
08:34
أوكرانيا تدعو شركاءها لحماية أجوائها بعد ضربات روسية قتلت أربعة أشخاص
آخر الأخبار
08:34
أوكرانيا تدعو شركاءها لحماية أجوائها بعد ضربات روسية قتلت أربعة أشخاص
0
آخر الأخبار
08:11
المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة: المنظمة الدولية تقف عند منعطف تاريخي جديد
آخر الأخبار
08:11
المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة: المنظمة الدولية تقف عند منعطف تاريخي جديد
0
أخبار لبنان
05:33
نواف سلام إلتقى البابا لاون: السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل
أخبار لبنان
05:33
نواف سلام إلتقى البابا لاون: السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل
0
خبر عاجل
2025-10-24
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
خبر عاجل
2025-10-24
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
0
أمن وقضاء
2025-10-23
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
أمن وقضاء
2025-10-23
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
0
أخبار لبنان
2025-10-20
موظفو الإدارة العامة دعوا إلى الاضراب الخميس: ما يحصل عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه
أخبار لبنان
2025-10-20
موظفو الإدارة العامة دعوا إلى الاضراب الخميس: ما يحصل عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه
0
آخر الأخبار
08:11
المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة: المنظمة الدولية تقف عند منعطف تاريخي جديد
آخر الأخبار
08:11
المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة: المنظمة الدولية تقف عند منعطف تاريخي جديد
0
أخبار لبنان
07:04
حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله
أخبار لبنان
07:04
حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله
0
أخبار لبنان
03:52
الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان
أخبار لبنان
03:52
الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان
0
أخبار دولية
00:03
ترامب "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية: تايوان ستكون جزءا من المحادثات مع شي
أخبار دولية
00:03
ترامب "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية: تايوان ستكون جزءا من المحادثات مع شي
0
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
0
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
1
حال الطقس
02:10
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:10
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
2
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
3
أخبار لبنان
14:29
مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...
أخبار لبنان
14:29
مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...
4
خبر عاجل
15:24
معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية
خبر عاجل
15:24
معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية
5
خبر عاجل
15:33
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح
خبر عاجل
15:33
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح
6
أمن وقضاء
06:56
بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا
أمن وقضاء
06:56
بالجرم المشهود... توقيف سيّدة وهي تبيع ذهباً مزيّفاً في صيدا
7
خبر عاجل
04:43
لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي
خبر عاجل
04:43
لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي
8
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
