مسؤول بالخزانة الأميركية: المحادثات التجارية مع الصين "بناءة"

كشف مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في كوالالمبور اليوم، كانت "بناءة" في يومها الأول ومن المتوقع استئنافها صباح الغد.



وقال متحدث باسم الخزانة: "اختتمت محادثات اليوم. كانت بناءة للغاية، ونتوقع أن تُستأنف في الصباح".