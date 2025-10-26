ترامب: تايلاند وكمبوديا ستوقعان اتفاق سلام فور وصولي إلى ماليزيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء توجهه إلى ماليزيا أنه سيشهد توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا فور وصوله إلى كوالالمبور الأحد.وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال من على متن الطائرة الرئاسية، إن رئيس وزراء تايلاند الذي طلب إرجاء التوقيع بسبب وفاة الملكة الأم، سيكون جاهزا "عندما نهبط".وأضاف: "للأسف، توفيت الملكة الأم لتايلاند. أتقدم بأحر التعازي لشعب تايلاند العظيم"، متابعا: "لإتاحة الفرصة أمام الجميع لحضور هذا الحدث الكبير، سنوقع اتفاق السلام فور وصولنا".من جهة أخرى، أعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية بنسبة 10% إضافية، مع استمرار التداعيات الناجمة عن أزمة إعلان كندي مناهض للرسوم الجمركية استخدم اقتباسات للرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغن.وكتب على "تروث سوشال": "كان يجب سحب إعلانهم على الفور، لكنهم سمحوا بعرضه الليلة الماضية خلال بطولة +وورلد سيريز+ للبيسبول، رغم علمهم أنه زائف".وأضاف: "بسبب تحريفهم الخطير للحقائق وتصرفهم العدائي، سأرفع الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10% إضافية فوق ما يدفعونه الآن".