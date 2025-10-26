مسؤول أوكراني: تضرر مبنيين سكنيين في هجوم جوي روسي على كييف

أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، أن مبنيين سكنيين شاهقين تعرضا لأضرار في هجوم جوي روسي على المدينة خلال الليل.



ولم يذكر ما إذا كان الهجوم استهدف المنبيين على نحو مباشر، أم أن الحطام المتساقط من الصواريخ التي يتم التصدي لها هو الذي سقط عليهما.



