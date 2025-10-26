دخول قافلة مصرية إلى غزة للمساعدة في العثور على رفات الرهائن

دخلت قافلة من الشاحنات والمركبات التي تنقل آليات ثقيلة إلى غزة ليل السبت الأحد للمساعدة في تحديد مواقع رفات الرهائن الإسرائيليين في القطاع، بحسب ما أظهر تسجيل مصوّر لفرانس برس.وتم تصوير المركبات في خان يونس جنوب غزة.ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب فرانس برس الحصول على تعليق صباح الأحد لتأكيد دخول المركبات.