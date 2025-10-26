الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دخول قافلة مصرية إلى غزة للمساعدة في العثور على رفات الرهائن
أخبار دولية
2025-10-26 | 04:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دخول قافلة مصرية إلى غزة للمساعدة في العثور على رفات الرهائن
دخلت قافلة من الشاحنات والمركبات التي تنقل آليات ثقيلة إلى غزة ليل السبت الأحد للمساعدة في تحديد مواقع رفات الرهائن الإسرائيليين في القطاع، بحسب ما أظهر تسجيل مصوّر لفرانس برس.
وتم تصوير المركبات في خان يونس جنوب غزة.
ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب فرانس برس الحصول على تعليق صباح الأحد لتأكيد دخول المركبات.
أخبار دولية
قافلة
مصرية
للمساعدة
العثور
الرهائن
التالي
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
بوتين يعلن نجاح تجربة أخيرة لصاروخ كروز بالدفع النووي قبل بدء تشغيله
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-15
رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: من المرجح أن ننشئ برنامجا يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على رفات الرهائن
آخر الأخبار
2025-10-15
رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: من المرجح أن ننشئ برنامجا يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على رفات الرهائن
0
آخر الأخبار
2025-10-09
رويترز نقلا عن مسؤول تركي كبير: تركيا ستشارك في قوة مهام مشتركة لتحديد مواقع رفات الرهائن في غزة إلى جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل
آخر الأخبار
2025-10-09
رويترز نقلا عن مسؤول تركي كبير: تركيا ستشارك في قوة مهام مشتركة لتحديد مواقع رفات الرهائن في غزة إلى جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل
0
أخبار دولية
2025-10-14
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تسليم رفات الرهائن والمعتقلين في حرب غزة سيستغرق وقتًا
أخبار دولية
2025-10-14
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تسليم رفات الرهائن والمعتقلين في حرب غزة سيستغرق وقتًا
0
آخر الأخبار
2025-10-13
السيسي: علينا ضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين لذويهم
آخر الأخبار
2025-10-13
السيسي: علينا ضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين لذويهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:57
عمل لتحديد مكان رفات رهائن داخل منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيليّ
آخر الأخبار
08:57
عمل لتحديد مكان رفات رهائن داخل منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيليّ
0
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
0
أخبار دولية
07:35
ترامب يوقّع مع ماليزيا اتفاقا تجاريا للوصول إلى المعادن النادرة
أخبار دولية
07:35
ترامب يوقّع مع ماليزيا اتفاقا تجاريا للوصول إلى المعادن النادرة
0
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12
العين على مخيمي عين الحلوة والبداوي... فهل يسلم المزيد من السلاح الفلسطيني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً
تقارير نشرة الاخبار
13:49
للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً
0
آخر الأخبار
07:02
اشتباك مسلح في منطقة المشرفة الحدودية بين لبنان وسوريا بين مواطن وعناصر من حرس الحدود السورية
آخر الأخبار
07:02
اشتباك مسلح في منطقة المشرفة الحدودية بين لبنان وسوريا بين مواطن وعناصر من حرس الحدود السورية
0
أخبار لبنان
03:37
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
أخبار لبنان
03:37
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:51
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
تقارير نشرة الاخبار
08:51
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
0
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
0
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
0
أخبار لبنان
05:20
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
أخبار لبنان
05:20
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
0
أخبار لبنان
03:37
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
أخبار لبنان
03:37
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً
تقارير نشرة الاخبار
13:49
للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:41
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
أخبار لبنان
13:41
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
2
صحف اليوم
00:40
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:40
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
3
أخبار دولية
05:30
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
أخبار دولية
05:30
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
4
خبر عاجل
16:53
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور
خبر عاجل
16:53
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور
5
أخبار دولية
13:39
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة
أخبار دولية
13:39
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
8
حال الطقس
04:10
الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق
حال الطقس
04:10
الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More