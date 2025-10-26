بوتين يعلن نجاح تجربة أخيرة لصاروخ كروز بالدفع النووي قبل بدء تشغيله

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده أجرت تجربة أخيرة ناجحة لصاروخ كروز يعمل بالدفع النووي، مشيدا بسلاح "فريد" يصل مداه إلى 14 ألف كلم.



وقال بوتين في خلال لقاء مع قادة عسكريين، في فيديو نشره الكرملين، إنه "تم استكمال التجارب النهائية" للصاروخ بوريفيستنيك، مصدرا أوامر بـ"تحضير البنى التحتية لوضع هذا السلاح قيد الخدمة لدى القوات المسلحة الروسية".