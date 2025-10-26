فنزويلا تتعهّد حماية سواحلها من العمليات السريّة الأميركية

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أن بلاده تجري مناورات عسكرية لحماية سواحلها من أي "عمليات سرية" محتملة، في وقت توسّع الولايات المتحدة حضورها العسكري الإقليمي.



وقال بادرينو: "نجري تمرينا بدأ قبل 72 ساعة، تمرين دفاع ساحليا.. لحماية أنفسنا ليس من التهديدات العسكرية الواسعة النطاق فحسب، بل كذلك من تهريب المخدرات والتهديدات الإرهابية والعمليات السريّة الهادفة الى زعزعة استقرار بلادنا داخليا".



وتتصاعد حدة التوتر في المنطقة مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه فوّض وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" القيام بعمليات في فنزويلا، فيما ينظر في تنفيذ هجمات بريّة ضد مجموعات تهريب المخدرات المفترضة في الدولة الكاريبية.