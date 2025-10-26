الأخبار
حزب العمال الكردستاني يدعو لجنة السلام التركية إلى لقاء أوجلان "فورا" بعد انسحاب قواته إلى شمال العراق
أخبار دولية
2025-10-26 | 06:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حزب العمال الكردستاني يدعو لجنة السلام التركية إلى لقاء أوجلان "فورا" بعد انسحاب قواته إلى شمال العراق
دعا حزب العمال الكردستاني اللجنة البرلمانية التركية العاملة على وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع الأكراد، إلى لقاء الزعيم المسجون منذ 1999 عبدالله أوجلان "فورا"، وذلك بعد إعلان انسحاب قواته من تركيا إلى شمال العراق.
وقال القيادي في الحزب صبري أوك للصحافيين الحاضرين في حفل أقيم في قنديل بشمال العراق: "يجب على اللجنة البرلمانية أن تذهب فورا إلى القائد آبو وتستمتع إليه، هذا هو المفتاح".
أخبار دولية
العمال
الكردستاني
السلام
التركية
أوجلان
"فورا"
انسحاب
قواته
العراق
التالي
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
فنزويلا تتعهّد حماية سواحلها من العمليات السريّة الأميركية
السابق
مقالات ذات صلة
0
أخبار دولية
03:01
حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق
أخبار دولية
03:01
حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق
0
آخر الأخبار
02:35
أ.ف.ب: حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق
آخر الأخبار
02:35
أ.ف.ب: حزب العمال الكردستاني يعلن سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق
0
أخبار دولية
2025-09-01
مستشار لإردوغان: عملية السلام مع حزب العمال الكردستانيّ تتطلب من تركيا تغيير دستورها
أخبار دولية
2025-09-01
مستشار لإردوغان: عملية السلام مع حزب العمال الكردستانيّ تتطلب من تركيا تغيير دستورها
0
أخبار دولية
2025-09-18
وزارة الدفاع التركية: لا يمكن النظر في انسحاب قواتنا من سوريا إلا بعد ضمان أمن حدودنا
أخبار دولية
2025-09-18
وزارة الدفاع التركية: لا يمكن النظر في انسحاب قواتنا من سوريا إلا بعد ضمان أمن حدودنا
اخترنا لكم
0
آخر الأخبار
08:57
عمل لتحديد مكان رفات رهائن داخل منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيليّ
آخر الأخبار
08:57
عمل لتحديد مكان رفات رهائن داخل منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيليّ
0
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
0
أخبار دولية
07:35
ترامب يوقّع مع ماليزيا اتفاقا تجاريا للوصول إلى المعادن النادرة
أخبار دولية
07:35
ترامب يوقّع مع ماليزيا اتفاقا تجاريا للوصول إلى المعادن النادرة
0
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
زوارنا يقرأون الآن
0
أمن وقضاء
2025-10-10
نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
أمن وقضاء
2025-10-10
نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
0
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
0
منوعات
2025-10-22
أغلى عين اصطناعية في العالم... صانع مجوهرات يحوّل معاناته إلى تحفة فنية: "فقدت عيني ولكن"
منوعات
2025-10-22
أغلى عين اصطناعية في العالم... صانع مجوهرات يحوّل معاناته إلى تحفة فنية: "فقدت عيني ولكن"
0
آخر الأخبار
2025-09-19
إعادة فتح طريق الصفرا بعد أن كان قد قطع من قبل العسكريين المتقاعدين
آخر الأخبار
2025-09-19
إعادة فتح طريق الصفرا بعد أن كان قد قطع من قبل العسكريين المتقاعدين
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
08:51
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
تقارير نشرة الاخبار
08:51
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
0
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
0
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
0
أخبار لبنان
05:20
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
أخبار لبنان
05:20
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
0
أخبار لبنان
03:37
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
أخبار لبنان
03:37
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً
تقارير نشرة الاخبار
13:49
للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق
الأكثر قراءة
1
أخبار لبنان
13:41
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
أخبار لبنان
13:41
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
2
صحف اليوم
00:40
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:40
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
3
أخبار دولية
05:30
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
أخبار دولية
05:30
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
4
خبر عاجل
16:53
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور
خبر عاجل
16:53
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور
5
أخبار دولية
13:39
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة
أخبار دولية
13:39
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
8
حال الطقس
04:10
الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق
حال الطقس
04:10
الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق
