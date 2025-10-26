حزب العمال الكردستاني يدعو لجنة السلام التركية إلى لقاء أوجلان "فورا" بعد انسحاب قواته إلى شمال العراق

دعا حزب العمال الكردستاني اللجنة البرلمانية التركية العاملة على وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع الأكراد، إلى لقاء الزعيم المسجون منذ 1999 عبدالله أوجلان "فورا"، وذلك بعد إعلان انسحاب قواته من تركيا إلى شمال العراق.وقال القيادي في الحزب صبري أوك للصحافيين الحاضرين في حفل أقيم في قنديل بشمال العراق: "يجب على اللجنة البرلمانية أن تذهب فورا إلى القائد آبو وتستمتع إليه، هذا هو المفتاح".