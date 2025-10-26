الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري

توصلت الولايات المتحدة والصين في ماليزيا إلى "توافق أولي" لتسوية خلافاتهما التجارية، على ما أعلن أحد المفاوضين الصينيين الرئيسيين قبل أيام من لقاء مرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.



وقال ممثل الصين للتجارة الدولية نائب وزير التجارة لي شينغانغ للصحافيين إن "الصين والولايات المتحدة بحثتا بصورة بناءة حلولا مناسبة للمسائل التي تثير مخاوف الطرفين، وتوصلتا إلى توافق أولي"، وذلك بعد يومين من المحادثات في العاصمة الماليزية.