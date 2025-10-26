ترامب يوقّع مع ماليزيا اتفاقا تجاريا للوصول إلى المعادن النادرة

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اتفاقا تجاريا يعزز إمكان وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة في وقت تشدد الصين الضوابط عليها.



وبموجب الاتفاق الأميركي-الماليزي الجديد، تتعهّد كوالالمبور "بالامتناع عن حظر أو فرض حصص على صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة"، في حين وافقت واشنطن على فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على السلع الماليزية.



كما تعهدت ماليزيا بتسريع تطوير قطاع المعادن النادرة بالتعاون مع شركات أميركية، بما في ذلك تمديد تصاريح التشغيل لتعزيز القدرات الإنتاجية.



وأفاد ممثل التجارة الأميركي جاميسون غرير بأن الاتفاق سيجعل الاستثمار والتجارة في المعادن النادرة "حرا بأكبر قدر ممكن ومرنا بأكبر قدر ممكن".



وقال أثناء التوقيع: "نعيش في عالم حيث يعد امتلاك هذه المعادن الحيوية أمرا مهما بالنسبة للتصنيع والتكنولوجيا والاقتصاد لدينا".



وأضاف: "من المهم جدا أن نتعاون كشريكين راغبين في ضمان أن لدينا سلاسل إمداد سلسة".

