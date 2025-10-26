الأخبار
حزب العمال الكردستاني: سحبنا قواتنا من تركيا إلى شمال العراق

أخبار دولية
2025-10-26 | 10:29
حزب العمال الكردستاني: سحبنا قواتنا من تركيا إلى شمال العراق
حزب العمال الكردستاني: سحبنا قواتنا من تركيا إلى شمال العراق

سحب حزب العمال الكردستانيّ جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق.

 

ودعا أنقرة إلى المضي  في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.

     

وقال الحزب  في بيان تلي بالكردية والتركية: "بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسبا لاحتمال خطر الصدامات وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها"، وذلك خلال حفل حضره مراسل وكالة فرانس برس في جبال قنديل بشمال العراق.

     

وشدد على وجوباعتماد قانون العفو الخاص بحزب العمال الكردستاني كأساس، وللمشاركة في السياسة الديموقراطية يجب إصدار القوانين المتعلقة بالحريات اللازمة والاندماج الديموقراطيّ فورًا".

