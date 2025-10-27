الأخبار
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأمم المتحدة تطالب بتوفير ممر آمن للمدنيين "المرعوبين" في الفاشر السودانية
أخبار دولية
2025-10-27 | 02:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأمم المتحدة تطالب بتوفير ممر آمن للمدنيين "المرعوبين" في الفاشر السودانية
طالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بتوفير ممر آمن للمدنيين المحاصرين في مدينة الفاشر السودانية بعدما أعلنت قوات الدعم السريع الأحد سيطرتها الكاملة على المدينة.
وقال فليتشر في بيان: "مع تقدم المقاتلين داخل المدينة وقطع طرق الهروب، أصبح مئات الآلاف من المدنيين محاصرين ومرعوبين يتعرضون للقصف ويتضورون جوعا ولا يحصلون على الغذاء أو الرعاية الصحية أو الأمان".
أخبار دولية
الأمم المتحدة
الفاشر
السودان
قوات الدعم السريع
التالي
الرئيس البرازيلي: "حل نهائي" للأزمة التجارية بين البرازيل والولايات المتحدة في غضون أيام
مقتل 4 في احتجاجات بالكاميرون قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية
السابق
0
أخبار دولية
2025-09-05
بعثة للأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفاشر السودانية
أخبار دولية
2025-09-05
بعثة للأمم المتحدة: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفاشر السودانية
0
أخبار دولية
2025-09-24
الأمم المتحدة تطالب بوقف "الهجمات" على أسطول الصمود وفتح تحقيق
أخبار دولية
2025-09-24
الأمم المتحدة تطالب بوقف "الهجمات" على أسطول الصمود وفتح تحقيق
0
آخر الأخبار
2025-09-24
الأمم المتحدة تطالب بوقف "الهجمات" على أسطول الصمود وفتح تحقيق
آخر الأخبار
2025-09-24
الأمم المتحدة تطالب بوقف "الهجمات" على أسطول الصمود وفتح تحقيق
0
أخبار دولية
2025-09-16
الأمم المتحدة تطالب بوضع حد "للمذبحة" إثر توسيع إسرائيل عمليتها البرية في مدينة غزة
أخبار دولية
2025-09-16
الأمم المتحدة تطالب بوضع حد "للمذبحة" إثر توسيع إسرائيل عمليتها البرية في مدينة غزة
0
أخبار دولية
05:23
غوتيريش: التدخل الخارجي في شؤون السودان يقوض آفاق السلام
أخبار دولية
05:23
غوتيريش: التدخل الخارجي في شؤون السودان يقوض آفاق السلام
0
أخبار دولية
05:21
وزيرة الخزانة البريطانية: اتفاقية التجارة مع دول الخليج ممكنة
أخبار دولية
05:21
وزيرة الخزانة البريطانية: اتفاقية التجارة مع دول الخليج ممكنة
0
أخبار دولية
04:34
روبيو: الضربة الإسرائيلية يوم السبت في غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
أخبار دولية
04:34
روبيو: الضربة الإسرائيلية يوم السبت في غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
0
أخبار دولية
04:25
بكين تدعو إلى "الانتهاء" من الحروب التجارية
أخبار دولية
04:25
بكين تدعو إلى "الانتهاء" من الحروب التجارية
0
حال الطقس
02:58
الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:58
الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
0
أمن وقضاء
2025-10-24
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
أمن وقضاء
2025-10-24
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
0
أمن وقضاء
05:44
مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
05:44
مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا
0
أخبار لبنان
2025-10-24
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
أخبار لبنان
2025-10-24
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
1
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
2
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
3
أمن وقضاء
05:44
مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
05:44
مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا
4
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
5
أخبار لبنان
16:02
"الجمهورية القوية" يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
6
خبر عاجل
08:15
سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت
خبر عاجل
08:15
سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت
7
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
8
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
