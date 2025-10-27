الرئيس البرازيلي: "حل نهائي" للأزمة التجارية بين البرازيل والولايات المتحدة في غضون أيام

توقع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن يتم إبرام اتفاق تجاري بين البرازيل والولايات المتحدة في غضون أيام يخفف من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها واشنطن في أعقاب توتر العلاقات بين البلدين.



وقال لولا للصحافيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في كوالالمبور: "أنا على ثقة من أنه في غضون أيام قليلة سنتوصل إلى حل نهائي بين الولايات المتحدة والبرازيل، حتى تستمر الحياة بخير وسعادة".