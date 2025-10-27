ترامب يغادر ماليزيا متوجها إلى اليابان في المحطة الثانية من جولته الآسيوية

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ماليزيا متوجها إلى اليابان في المحطة الثانية من جولته الآسيوية التي يتوقع أن تختتم باجتماع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.



وأقلعت الطائرة الرئاسية الأميركية "اير فورس وان" من مطار كوالالمبور قرابة الساعة 10,10 صباحا (02,10 ت غ) متجهة إلى طوكيو. وسيلتقي ترامب رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي الثلاثاء، قبل إجراء محادثات مهمة مع شي في وقت لاحق من الأسبوع واحتمال ترتيب لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.