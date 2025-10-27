روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 193 مسيرة أوكرانية ليل الأحد الإثنين، فيما أفادت سلطات محلية بسقوط قتيل في الهجوم.



وأفاد حاكم منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز صباح الإثنين عبر تلغرام، بمقتل سائق حافلة صغيرة وإصابة خمسة من الركاب بجروح في قرية بوغار.



وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم إسقاط 47 مسيرة فوق بريانسك و40 فوق منطقة موسكو، كانت متوجهة بمعظمها إلى العاصمة.