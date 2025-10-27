الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
24
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"
أخبار دولية
2025-10-27 | 02:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يعتبر أن اختبار روسيا للصاروخ الجديد غير "مناسب"
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين اختبار صاروخ كروز يعمل بالدفع النووي غير "مناسب".
وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة "اير فورس وان" الرئاسية: "عليه وضع حد للحرب في أوكرانيا. الحرب التي كان من المفترض أن تستغرق أسبوعا واحدا فقط تقترب الآن من عامها الرابع. هذا ما عليه القيام به بدلا من اختبار الصواريخ".
أخبار دولية
ترامب
روسيا
صاروخ
التالي
ترامب يعلن أنه قد يوقع اتفاقا نهائيا بشأن تيك توك يوم الخميس
روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية خلال الليل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-26
روسيا تعتبر تهديد زيلينسكي باستهداف الكرملين "غير مسؤول"
آخر الأخبار
2025-09-26
روسيا تعتبر تهديد زيلينسكي باستهداف الكرملين "غير مسؤول"
0
أخبار دولية
2025-09-26
الكرملين يعتبر تهديد زيلينسكي باستهداف المسؤولين الروس "غير مسؤول"
أخبار دولية
2025-09-26
الكرملين يعتبر تهديد زيلينسكي باستهداف المسؤولين الروس "غير مسؤول"
0
أخبار دولية
2025-10-23
كوريا الشمالية تعلن إختبار نظام أسلحة جديد
أخبار دولية
2025-10-23
كوريا الشمالية تعلن إختبار نظام أسلحة جديد
0
أخبار دولية
2025-09-22
ترامب يعتبر الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة لحماس"
أخبار دولية
2025-09-22
ترامب يعتبر الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة لحماس"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:22
الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها
أخبار دولية
07:22
الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات في جنوب أوكرانيا وشرقها
0
أخبار دولية
06:29
ترامب يستبعد أن يترشح لمنصب نائب الرئيس ليبقى في السلطة
أخبار دولية
06:29
ترامب يستبعد أن يترشح لمنصب نائب الرئيس ليبقى في السلطة
0
أخبار دولية
06:04
عائلات الرهائن في إسرائيل تدعو إلى تعليق تطبيق خطة غزة إلى حين استعادة جميع الرفات
أخبار دولية
06:04
عائلات الرهائن في إسرائيل تدعو إلى تعليق تطبيق خطة غزة إلى حين استعادة جميع الرفات
0
أخبار دولية
05:45
ترامب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي
أخبار دولية
05:45
ترامب يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-10-25
أوكرانيا تدعو شركاءها لحماية أجوائها بعد ضربات روسية قتلت أربعة أشخاص
آخر الأخبار
2025-10-25
أوكرانيا تدعو شركاءها لحماية أجوائها بعد ضربات روسية قتلت أربعة أشخاص
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02
مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02
مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025
0
أخبار دولية
02:42
ترامب يعلن أنه قد يوقع اتفاقا نهائيا بشأن تيك توك يوم الخميس
أخبار دولية
02:42
ترامب يعلن أنه قد يوقع اتفاقا نهائيا بشأن تيك توك يوم الخميس
0
أمن وقضاء
2025-10-14
تدابير سير يوم غد الأربعاء بسبب أعمال طمر للحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم حتى الكازينو
أمن وقضاء
2025-10-14
تدابير سير يوم غد الأربعاء بسبب أعمال طمر للحفر على الأوتوستراد الممتد من نهر ابراهيم حتى الكازينو
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
3
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
4
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
5
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
6
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
7
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
8
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More