زلزال بقوة 6,7 درجات في جزر الأنتيل

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات جزر الأنتيل الاثنين، وفقا لجامعة "وست إنديز"، ولم تُفِد السلطات على الفور بوقوع أي إصابات أو أضرار.



وأشار معهد الجيوفيزياء الأميركي إلى أن قوة الزلزال بلغت 6,5 درجات.

ووقع الزلزال عند الساعة 8,38 صباحا بالتوقيت المحلي (12,38 بتوقيت غرينتش). وأصدرت السلطات إندارا من احتمال حدوث تسونامي بعد الهزة الأولى.





