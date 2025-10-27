وزير الخارجية الصيني يعلن التوصل إلى "اتفاق اطار" مع واشنطن لتسوية الخلافات التجارية

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي التوصل إلى "اتفاق إطار" مع الولايات المتحدة بشأن تسوية الخلافات التجارية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.



وقال وانغ يي، بحسب ما أوردت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية، إن "الجانبين توصلا عبر المحادثات الاقتصادية والتجارية في كوالالمبور إلى اتفاق إطار حول تسوية عادلة للقضايا الاقتصادية والتجارية".



وأضاف: "مفاوضو البلدين يعملون على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق يشمل الرسوم الجمركية وقضايا تجارية حساسة أخرى قبل الاجتماع المرتقب الخميس بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ".