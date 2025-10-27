انعقاد المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني في قطر غدا

صدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لمناسبة انعقاد المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني، بيان، لفت الى انه "تحت رعاية سعادة الشيح خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) في دولة قطر ينعقد في الدوحة باستضافة كريمة من وزارة الداخلية خلال الفترة 29-30/10/2025م، المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني.



ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.



وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: تطوير المهارات التقنية لرجل الشرطة والأمن لمكافحة الجرائم الرقمية، خطة نموذجية استرشادية لأسلوب التدريب والتأهيل الأمني الوقائي، وخطة نموذجية استرشادية لأسلوب التدريب والتأهيل الأمني في مواجهة الأزمات والطوارئ.



وسيتم في المؤتمر تقديم عرض حول "مركز العمليات الأمنية الافتراضية لأكاديمية الشرطة في دولة قطر"، الفائز بالمستوى الأول من جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2024م في فرع (البرامج الأمنية الرائدة).



وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.