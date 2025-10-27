حماس تعلن أنها ستسلم جثة رهينة إسرائيلي الإثنين

اعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها ستسلم جثة رهينة إسرائيلي مساء الاثنين، لتكون الجثة السادسة عشرة التي يتم تسليمها من أصل 28 جثة تطالب إسرائيل بتسلمها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



وقالت كتائب القسام في قناتها على تلغرام إنها "ستقوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت غزة (19,00 ت غ)".