منظمة الصحة العالمية تندد بهجوم دام على المستشفى الوحيد العامل في الفاشر السودانية

ندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الإثنين بهجوم استهدف المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في شكل جزئي في مدينة الفاشر السودانية، داعيا الى وضع حد فوري للعمليات العسكرية.



وقال تيدروس أدانوم غيبريسوس عبر منصة إكس إن قسم الاطفال في المستشفى السعودي "تعرض أمس لهجوم جديد. وبحسب بعض المعلومات، قتلت ممرضة وأصيب ثلاثة ممرضين آخرين". واكد أن انقطاع الاتصالات "يمنعنا من التحقق من تطور الوضع في المستشفى ومحيطه".

