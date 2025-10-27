إسرائيل تعلن تسلمها جثة رهينة في غزة من الصليب الأحمر

أعلنت إسرائيل أن قواتها الأمنية في قطاع غزة تسلمت الإثنين رفات رهينة من الصليب الاحمر في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.



وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "اسرائيل تلقت عبر الصليب الأحمر نعش رهينة متوف سلم لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك (الأمن الداخلي) داخل قطاع غزة"، مضيفا أن الجثة ستنقل الى إسرائيل لتحديد هوية صاحبها.