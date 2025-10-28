مادورو يعلّق اتفاق الغاز مع ترينيداد وتوباغو ردا على استضافتها مدمّرة أميركية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مساء الإثنين تعليق اتفاقيات الغاز المبرمة بين بلاده وجارتها ترينيداد وتوباغو، وذلك ردّا على استضافة الأرخبيل الصغير المتحدث بالإنكليزية مدمّرة أميركية على وقع تصاعد التوتر بين كراكاس وواشنطن.وقال مادورو عبر التلفزيون إنّه "في مواجهة تهديد رئيسة الوزراء (الترينيدادية كاملا بيرساد-بيسيسار) بتحويل ترينيداد وتوباغو إلى حاملة طائرات للإمبراطورية الأميركية ضدّ فنزويلا (...) وافقتُ على إجراء مؤقت يقضي بتعليق فوري لكلّ مفاعيل اتفاقية الطاقة" المبرمة بين البلدين والتي تتضمّن اتفاقيات مهمّة في مجال الغاز.وأتى قرار مادورو بعيد اقتراح بهذا المعنى طرحته نائبته ديلسي رودريغيز واستدعى ردّ فعل غاضبا من جانب رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو، كاملا بيرساد-بيسيسار.وقالت رئيسة الوزراء لوكالة فرانس برس إنّها ترفض ما تمارسه فنزويلا من "ابتزاز" في ما يتعلّق باتفاقيات الغاز المبرمة بين البلدين.