الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مادورو يعلّق اتفاق الغاز مع ترينيداد وتوباغو ردا على استضافتها مدمّرة أميركية

أخبار دولية
2025-10-28 | 01:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مادورو يعلّق اتفاق الغاز مع ترينيداد وتوباغو ردا على استضافتها مدمّرة أميركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مادورو يعلّق اتفاق الغاز مع ترينيداد وتوباغو ردا على استضافتها مدمّرة أميركية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مساء الإثنين تعليق اتفاقيات الغاز المبرمة بين بلاده وجارتها ترينيداد وتوباغو، وذلك ردّا على استضافة الأرخبيل الصغير المتحدث بالإنكليزية مدمّرة أميركية على وقع تصاعد التوتر بين كراكاس وواشنطن.

وقال مادورو عبر التلفزيون إنّه "في مواجهة تهديد رئيسة الوزراء (الترينيدادية كاملا بيرساد-بيسيسار) بتحويل ترينيداد وتوباغو إلى حاملة طائرات للإمبراطورية الأميركية ضدّ فنزويلا (...) وافقتُ على إجراء مؤقت يقضي بتعليق فوري لكلّ مفاعيل اتفاقية الطاقة" المبرمة بين البلدين والتي تتضمّن اتفاقيات مهمّة في مجال الغاز.

وأتى قرار مادورو بعيد اقتراح بهذا المعنى طرحته نائبته ديلسي رودريغيز واستدعى ردّ فعل غاضبا من جانب رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو، كاملا بيرساد-بيسيسار.

وقالت رئيسة الوزراء لوكالة فرانس برس إنّها ترفض ما تمارسه فنزويلا من "ابتزاز" في ما يتعلّق باتفاقيات الغاز المبرمة بين البلدين.
 

أخبار دولية

يعلّق

اتفاق

الغاز

ترينيداد

وتوباغو

استضافتها

مدمّرة

أميركية

LBCI التالي
واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية لـ"تأمين إمدادات" المعادن النادرة
ترامب وتاكايشي يعدان بـ"عصر ذهبي جديد" للعلاقات اليابانية-الأميركية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-24

سفينة حربية أميركية ستزور ترينيداد وتوباغو لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة قرب فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-24

واشنطن تشدد الضغط على فنزويلا بتحركات عسكرية في ترينيداد وتوباغو

LBCI
أخبار دولية
2025-09-14

كراكاس: مدمرة أميركية اعترضت سفينة صيد فنزويلية بطريقة "عدائية"

LBCI
أخبار دولية
2025-10-17

رئيس وزراء المجر يعتزم التحدث مع بوتين اليوم قبل استضافة اجتماع مع ترامب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:23

بعثة الاتحاد الأوروبي دانت استهداف "اليونيفيل": لضرورة احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
02:31

إعلام أفغاني ومصدر باكستاني: انتهاء محادثات السلام في إسطنبول دون صدور قرار

LBCI
أخبار دولية
01:55

وفد صيني في بروكسل الخميس لمناقشة تقييد تصدير المعادن النادرة

LBCI
أخبار دولية
01:43

واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية لـ"تأمين إمدادات" المعادن النادرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:04

إذاعة الجيش الإسرائيلي: القضاء على 3 مسلحين من تنظيم تابع لمخيم جنين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم قرب المدينة

LBCI
خبر عاجل
10:34

مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

LBCI
فنّ
13:13

متألقةً بفستانٍ شبكي... نادين نسيب نجيم تنال جائزة في دبي (صور)

LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!

LBCI
أخبار دولية
14:28

فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:13

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:41

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

LBCI
خبر عاجل
10:34

مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:48

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
أخبار لبنان
10:36

جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال

LBCI
أخبار لبنان
05:13

هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية

LBCI
أمن وقضاء
10:27

إنقاذ عامل وانتشال جثة إثر انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
06:33

لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More