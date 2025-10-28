ترامب وتاكايشي يعدان بـ"عصر ذهبي جديد" للعلاقات اليابانية-الأميركية

نجحت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي في أهمّ امتحان لها منذ تولّيها منصبها قبل أسبوع بانتزاعها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي استقبلته بحفاوة في طوكيو الثلاثاء تعهّدا ببقاء الولايات المتّحدة أقوى حليف لبلادها وإطلاق "عصر ذهبي جديد" في العلاقات الثنائية.



وشكّلت زيارة ترامب لطوكيو امتحانا دبلوماسيا عالي المخاطر لتاكايشي، أول امرأة تتولّى رئاسة الوزراء في اليابان.



لكنّ رئيسة الوزراء نجحت في كسب ودّ الرئيس الأميركي بعد أن لعبت بذكاء كل الأوراق الرابحة التي بيدها، بدءا من ورقة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل في 2022 وكان ترامب مقرّبا منه خلال ولايته الأولى.



وشكرت تاكايشي ترامب على "صداقته الدائمة" مع آبي، عرّابها في عالم السياسة، قبل أن تخطب ودّ الملياردير الجمهوري بقولها له "لقد أثَّرت فيّ واستلهمتُ الكثير منك".



كما أهدت رئيسة الوزراء ضيفها البالغ من العمر 79 عاما مضارب غولف كانت مملوكة لشينزو آبي وكرات غولف مطليّة بالذهب.



وأعربت تاكايشي أيضا عن رغبتها بإطلاق "عصر ذهبي جديد" في العلاقات اليابانية-الأميركية، في الوقت الذي يجد فيه الأرخبيل نفسه أمام تزايد في القوة العسكرية لجارته الصين وزيادة في الرسوم الجمركية من جانب حليفته الولايات المتحدة.



واستهل ترامب اجتماعه بتاكايشي بطمأنتها. وقال: "أريد أن أؤكّد لكم أنّ هذه ستكون علاقة مميزة. اعلموا أنّه إذا كنتم بحاجة إلى أيّ شيء، إذا كان بإمكاني المساعدة، فسنكون هنا. نحن حليف على أعلى مستوى".



وفي ختام الاجتماع أكّد بيان مشترك أنّ البلدين "سيتخذان خطوات جديدة نحو عصر ذهبي جديد" لتحالفهما "المتزايد دائما".