الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب وتاكايشي يعدان بـ"عصر ذهبي جديد" للعلاقات اليابانية-الأميركية

أخبار دولية
2025-10-28 | 01:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب وتاكايشي يعدان بـ&quot;عصر ذهبي جديد&quot; للعلاقات اليابانية-الأميركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب وتاكايشي يعدان بـ"عصر ذهبي جديد" للعلاقات اليابانية-الأميركية

نجحت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايشي في أهمّ امتحان لها منذ تولّيها منصبها قبل أسبوع بانتزاعها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي استقبلته بحفاوة في طوكيو الثلاثاء تعهّدا ببقاء الولايات المتّحدة أقوى حليف لبلادها وإطلاق "عصر ذهبي جديد" في العلاقات الثنائية.
        
وشكّلت زيارة ترامب لطوكيو امتحانا دبلوماسيا عالي المخاطر لتاكايشي، أول امرأة تتولّى رئاسة الوزراء في اليابان.
     
لكنّ رئيسة الوزراء نجحت في كسب ودّ الرئيس الأميركي بعد أن لعبت بذكاء كل الأوراق الرابحة التي بيدها، بدءا من ورقة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل في 2022 وكان ترامب مقرّبا منه خلال ولايته الأولى.
     
وشكرت تاكايشي ترامب على "صداقته الدائمة" مع آبي، عرّابها في عالم السياسة، قبل أن تخطب ودّ الملياردير الجمهوري بقولها له "لقد أثَّرت فيّ واستلهمتُ الكثير منك".
     
كما أهدت رئيسة الوزراء ضيفها البالغ من العمر 79 عاما مضارب غولف كانت مملوكة لشينزو آبي وكرات غولف مطليّة بالذهب.
     
وأعربت تاكايشي أيضا عن رغبتها بإطلاق "عصر ذهبي جديد" في العلاقات اليابانية-الأميركية، في الوقت الذي يجد فيه الأرخبيل نفسه أمام تزايد في القوة العسكرية لجارته الصين وزيادة في الرسوم الجمركية من جانب حليفته الولايات المتحدة.
     
واستهل ترامب اجتماعه بتاكايشي بطمأنتها. وقال: "أريد أن أؤكّد لكم أنّ هذه ستكون علاقة مميزة. اعلموا أنّه إذا كنتم بحاجة إلى أيّ شيء، إذا كان بإمكاني المساعدة، فسنكون هنا. نحن حليف على أعلى مستوى".
     
وفي ختام الاجتماع أكّد بيان مشترك أنّ البلدين "سيتخذان خطوات جديدة نحو عصر ذهبي جديد" لتحالفهما "المتزايد دائما".
 
الى ذلك، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي عن رغبتها في ترشيح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.
    
 

أخبار دولية

وتاكايشي

يعدان

بـ"عصر

جديد"

للعلاقات

اليابانية-الأميركية

LBCI التالي
مادورو يعلّق اتفاق الغاز مع ترينيداد وتوباغو ردا على استضافتها مدمّرة أميركية
إسرائيل تعلن تسلمها جثة رهينة في غزة من الصليب الأحمر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-09-18

أسبوع لندن للموضة يسعى إلى "عصر جديد" لبريطانيا في عالم الأزياء

LBCI
أخبار دولية
2025-09-05

ترامب وقّع مرسومًا لإعادة تسمية وزارة الدفاع الأميركية بـ"وزارة الحرب"

LBCI
خبر عاجل
2025-10-13

ترامب: الدول العربية والإسلامية شريكة في السلام وكل شيء سيتغير للأفضل والشرق الأوسط يتجه لعصر ذهبي

LBCI
فنّ
2025-09-18

جوزيف عطية يختتم إصدارات ألبومه الجديد بـ"ارحمني"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:23

بعثة الاتحاد الأوروبي دانت استهداف "اليونيفيل": لضرورة احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
02:31

إعلام أفغاني ومصدر باكستاني: انتهاء محادثات السلام في إسطنبول دون صدور قرار

LBCI
أخبار دولية
01:55

وفد صيني في بروكسل الخميس لمناقشة تقييد تصدير المعادن النادرة

LBCI
أخبار دولية
01:43

واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية لـ"تأمين إمدادات" المعادن النادرة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:04

إذاعة الجيش الإسرائيلي: القضاء على 3 مسلحين من تنظيم تابع لمخيم جنين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم قرب المدينة

LBCI
خبر عاجل
10:34

مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

LBCI
فنّ
13:13

متألقةً بفستانٍ شبكي... نادين نسيب نجيم تنال جائزة في دبي (صور)

LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!

LBCI
أخبار دولية
14:28

فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:13

مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:41

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

LBCI
خبر عاجل
10:34

مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:48

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
أخبار لبنان
10:36

جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال

LBCI
أخبار لبنان
05:13

هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية

LBCI
أمن وقضاء
10:27

إنقاذ عامل وانتشال جثة إثر انهيار حائط داخل ورشة قيد الإنشاء في محلة الضم والفرز - طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
06:33

لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني: السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل لا يخدم القضية الفلسطينية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More