وفد صيني في بروكسل الخميس لمناقشة تقييد تصدير المعادن النادرة

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّ وفدا صينيا سيصل إلى بروكسل الخميس لمناقشة القيود التي تفرضها بكين على تصدير المعادن النادرة.وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل في خلال مؤتمر صحفي: "يجب على الصين أن تتصرف كشريك مسؤول".وأوضح أنه من المنتظر أن يصل إلى بروكسل الخميس "وفد فني صيني رفيع المستوى" من غير المرجح أن يضمّ وزراء كبارا.وأعلنت الصين في 9 تشرين الأول أنها ستشدد القيود على تصدير هذه المواد الأساسية للصناعات الحديثة والسيارات الكهربائية والصواريخ الدقيقة وصولا إلى الألواح الشمسية.وتثير الإجراءات التي اتخذتها الصين الرائدة عالميا في إنتاج المعادن النادرة، استياء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.