إعلام أفغاني ومصدر باكستاني: انتهاء محادثات السلام في إسطنبول دون صدور قرار

ذكرت وسائل إعلام أفغانية رسمية ومصدر أمني باكستاني أن المحادثات بين أفغانستان وباكستان في إسطنبول للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد انتهت دون صدور قرار.



ولم يرد المتحدثون باسم وزارة الخارجية الأفغانية والجيش الباكستاني ووزير الدفاع الباكستاني على الفور على طلبات للتعليق.